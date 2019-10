Terveys

Puretko itsesi kipeäksi? Jopa korvakivun syy voi löytyä suusta – tunnista yllättävätkin oireet

TMD:n tavallisimpia oireita ovat:

Leukaniveläänet

Leukanivelten tai puremalihasten kipu

Suun rajoittunut avautuminen

Alaleuan liikehäiriöt

Muita oireita ovat muun muassa:

Päänsärky

Kasvokipu

Korvakipu

Kurkkukipu

Nielemisvaikeudet

”Saattaa tulla todella paha hammassärky”

Pahimmassa tapauksessa kipu voi kroonistua