Terveys

Tuore raportti varoittaa maailmanlaajuisen pandemian riskistä – voi tappaa jopa 80 miljoonaa ihmistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Paljon muuttujia matkassa”

Jos pandemia alkaisi huomenna, paljon löytyisi puutteita ja parannettavaa monen asian suhteen.

Maailma ei ole valmis pandemiaan

”Suomella erinomainen valmius vastata laajoihin terveysuhkiin”