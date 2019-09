Terveys

Koululuokan nuorimmat ovat suurentuneessa vaarassa masentua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loppuvuodesta syntyneet koululuokkien nuorimmat sairastuvat brittitutkimuksen perusteella luokkatovereitaan todennäköisemmin masennukseen. He saavat myös todennäköisemmin ADHD-tarkkaavaisuushäiriön ja älyllisen jälkeenjääneisyyden diagnooseja, tulokset osoittavat.Brittien tulokset perustuvat yli miljoonan 4–15-vuotiaan koululaisen rekisteritietoihin, ja ne osoittavat vuoden viimeisen neljänneksen aikana syntyneiden saavan kyseisiä diagnooseja 30–40 prosenttia useammin kuin muiden samalla luokka-asteella olevien.Tarkkaavaisuushäiriöitä ja älyllistä tasoa koskevat yhteydet on nähty myös aiemmissa tutkimuksissa, mutta masennusta koskevat tulokset ovat uusia. Tutkijat eivät tarkalleen tiedä, mistä yhteydet johtuvat, mutta mahdollisia selityksiä on useita. Nuorimmat oppilaat saattavat ikänsä vuoksi olla kehityksessä keskimäärin muita jäljessä, mikä saattaa johtaa heikompaan menestykseen ja masennukseen. On myös mahdollista, että nuoremmilla erinäisiä ongelmia ylidiagnosoidaan ja vanhemmilla alidiagnosoidaan, tutkijat pohtivat.Mahdollisiksi ratkaisukeinoksi tutkijat tarjoavat loppuvuodesta syntyvien koulunaloituksen siirtämistä seuraavan kalenterivuoden puolelle ja kouluvalmiuksien mittaamista jo ennen koulun aloittamista.Lasten kognitiiviset ja motoriset valmiudet vaihtelevat huomattavasti seitsemän vuoden iässä. Suomessa pienellä osalla lapsista päädytään vanhempien ja koulukypsyyttä arvioivien viranomaisten yhteisellä päätöksellä kouluunlähdön lykkäykseen tai aikaistamiseen. Ratkaisu ei ole helppo, sillä koulu voi myös tarjota hyvän ympäristön viivästymien korjaamiselle.Tutkimus julkaistiin JAMA Pediatrics -lehdessä.