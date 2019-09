Erektiohäiriö voi olla jo kolmikymppisellä merkki alkavasta sydänsairaudesta – erikoislääkäri kertoo niin sanotusta 3–5 vuoden säännöstä

Terveys

Erektiohäiriö voi olla jo kolmikymppisellä merkki alkavasta sydänsairaudesta – erikoislääkäri kertoo niin sano

Tämä ei ole mikään teoreettinen hypoteesi vaan fakta.

”Kyseessä on sydänpotilas, kunnes toisin on osoitettu”

Sepelvaltimotauti ei ”varoittele” etukäteen