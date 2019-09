Terveys

Sosiaalinen asema näkyy syöpäkuolemissa: kuolleisuus suurinta vain perusasteen koulutuksen käyneillä

Suuri osa terveyseroista epäoikeudenmukaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaaliryhmillä eri syöpäriskit