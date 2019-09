Terveys

Alkoholi lisää 7 syövän riskiä – tietyllä ryhmällä riski sairastua voi olla jopa 100-kertainen

Kaikki juomat kasvattavat riskiä

Ensimmäinen annosmäärä, jossa syöpäriski poikkeaa tilastollisesti merkittävästi nollasta, on yksi annos per päivä. – THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelä

Mitä enemmän juo, sitä isompi riski

Tupakointi lisää riskiä entisestään

Alkoholin ja tupakoinnin yhdistelmä kasvattaa olennaisesti sairastumisriskiä erityisesti suun, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syöpään.

Alkoholi helpottaa tupakan haitallisten kemikaalien tunkeutumista suun ja kaulan alueen soluihin.

Tupakoivilla ja runsaasti alkoholia käyttävillä riski sairastua syöpään on 10- jopa 100-kertainen verrattuna ihmisiin, jotka eivät tupakoi tai käytä alkoholia.

Rajoittamalla välttää riskiä