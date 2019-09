Terveys

Kaava ei ole aina sama – tunnista Alzheimerin taudin merkit

Toimintakyky hiipuu vaiheittain

Varhaisia oireita

Katse eteenpäin





7 tapaa ehkäistä muistisairautta

Vältä epäterveellistä ruokavaliota ja ylipainoa. Hoida kohonnutta verenpainetta, kolesterolia ja verensokeria. Liiku. Edistä aivoterveyttä älyllisillä virikkeillä ja haasteilla. Ajattele positiivisesti. Ole läheistesi kanssa. Nuku riittävästi.