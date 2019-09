Terveys

Vyötärölihavuus onkin naiselle suurempi riski kuin miehelle

Vyötärölihavuus ja vatsaonteloon kertyvä rasva voivat olla suurempi diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijä naisille kuin miehille, Nature Medicinen julkaisema tutkimus osoittaa.Vyötärölihavuudessa suuri osa liikarasvasta kertyy vatsaontelon sisään suolten ja sisäelinten väliin sekä maksan sisälle. Tällainen vatsaontelon rasva eli niin sanottu viskeraalinen rasva on yhdistetty terveyshaittoihin aiemminkin, mutta nyt julkaistut tulokset vahvistavat näyttöä entisestään.Havainnot perustuvat yli 340 000 henkilön terveystietoihin, ja niiden perusteella viskeraalinen rasva ja sen runsaus suurensivat naisten sairastumisriskin seitsenkertaiseksi, kun miehillä se liittyi vain kaksinkertaiseen sairastumisriskiin.Riski suureni eniten tilanteessa, jossa viskeraalista rasvaa kertyi henkilölle, jolla sitä ei entuudestaan juuri ollut. Riski suureni myös osallistujilla, joilla viskeraalista rasvaa oli jo kasaantunut, mutta muutos ei ollut yhtä suuri.Vyötärölihavuus on merkittävä terveysongelma, ja tutkimusten mukaan se on terveysriski myös henkilöille, jotka ovat painoindeksinsä perusteella normaalipainoisia. Vyötärölihavuus on kyseessä, kun vyötärön ympärys ylittää naisilla 90 cm ja miehillä 100 cm.