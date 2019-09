Terveys

Koiran ainutlaatuinen hajuaisti voi paljastaa jopa syövän – vastaavaan ei kykene mikään laite

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vastaavaan ei kykene mikään laite”

Koira voi ennustaa sairauskohtauksen

Hypokoira antaa merkin matalasta verensokerista