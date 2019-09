Sara, 28, joutui luopumaan urastaan ja lapsihaaveistaan vaikean sairauden takia: ”En haluaisi lapselle samaa helvettiä”

Terveys

Sara, 28, joutui luopumaan urastaan ja lapsihaaveistaan vaikean sairauden takia: ”En haluaisi lapselle samaa h

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isoja päätöksiä

Arvot uusiksi

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/suomalaisella-isabellilla-kaksi-vaginaa-ja-kohtua-kertoo-nyt-rehellisesti?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/hanna-36-mieheni-halusi-erota-heti-kun-kerroin-etten-halua-lapsia?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/jonna-31-joutui-valitsemaan-vauvan-ja-oman-terveytensa-valilla?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article