Vanhemman eteisvärinä merkitsee kohonnutta rytmihäiriön riskiä myös jälkeläiselle

18.9. 9:32

Sydän Eteisvärinä on yleisin rytmihäiriöistä, ja sitä potee joka kymmenes yli 65-vuotias.

Eteisvärinä-rytmihäiriö näyttäisi kehittyvän tavallista todennäköisemmin henkilöille, joiden vanhemmista ainakin toinen on sairastunut eteisvärinään. Yhteys koskee jo nuorena todettavia eteisvärinöitä.



Tiedot käyvät ilmi Stroke-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa 325 000:ta keskimäärin 18-vuotiasta kanadalaista seurattiin keskimäärin 17 vuoden ajan. Mukana analyysissa oli myös 580 000 vanhemman terveystiedot. Vanhemmista 25 000 oli sairastunut eteisvärinään.



Tulosten perusteella riski sairastua eteisvärinään oli noin 60 prosenttia suurempi osallistujilla, joiden vanhempi oli sairastunut eteisvärinään. Myös aivoverenkiertohäiriöt olivat heillä yleisempiä, mutta tämä yhteys katosi, kun analyysissa huomioitiin osallistujien sosiaalinen ja taloudellinen asema ja muita aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijöitä. Eteisvärinä on kuitenkin tunnettu aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijä, joten vuosien varrella sairastumiset todennäköisesti lisääntyvät.



Eteisvärinä on yleisin rytmihäiriöistä, ja sitä potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Eteisvärinä suurentaa varsinkin aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa muun muassa sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä. Vaikka vanhempien eteisvärinä suurensi nuorena alkavan eteisvärinän riskiä tässä tutkimuksessa, käytännössä eteisvärinät ovat harvinaisia alle 60-vuotiailla. Alle 40-vuotiaista siihen sairastuu vuosittain vain noin yksi tuhannesta.