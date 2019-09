Vyötärölihavuuden ja alkoholin yhteisvaikutus luultua vaarallisempi – selkein merkki siitä, että sinullakin saattaa olla rasvamaksa

Terveys

Vyötärölihavuuden ja alkoholin yhteisvaikutus luultua vaarallisempi – selkein merkki siitä, että sinullakin sa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnista merkit

Vyötärön ympärysmitta on naisella yli 88 senttimetriä tai miehellä yli 102 senttimetriä Jos edellä mainittuun ympärysmittaan liittyy diabetes, verenpainetauti tai poikkeava kolesteroli

Näin ehkäiset rasvamaksaa