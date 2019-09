Terveys

Hormonikorvaushoito ei estäkään lihasten vähentymistä toivotusti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hormonikorvaushoidon on toivottu torjuvan iän myötä tapahtuvaa lihasmassan vähentymistä naisilla, mutta tuoreen tutkimuskatsauksen perusteella vaikutus on niin vähäinen, ettei sillä ole käytännön merkitystä.Katsauksessa yhdistettiin ja analysoitiin kahdentoista aikaisemman tutkimuksen aineistot, jotka yhteensä koostuivat 4 500 keskimäärin 59-vuotiaan naisen tiedoista. Tutkimuksissa hormonikorvaushoitoa saavia naisia verrattiin joko lumevalmistetta saaviin tai naisiin, jotka eivät käyttäneet hormonikorvaushoitoja.Mittausten perusteella hormonikorvaushoitoa saaneiden naisten lihasmassa väheni kahden vuoden seurannan aikana vain muutaman gramman vähemmän kuin verrokkinaisten. Näin ollen hoidoilla ei käytännössä ollut merkitystä naisten lihasten kannalta.Naisten lihasmassa alkaa usein heikentyä vaihdevuosien aikoihin, mikä on saanut tutkijat epäilemään estrogeenihormonin vaikuttavan kehitykseen. Tähän perustuu myös ajatus vaihdevuosioireiden hoitoon käytettävien hormonikorvaushoitojen mahdollisesta suojaavasta vaikutuksesta. Nyt julkaistut tulokset eivät kuitenkaan tue ajatusta.Tulokset julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.