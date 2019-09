Terveys

Antibiootit ovat kaksiteräinen miekka – huomioi nämä 3 asiaa, jos sinun pitää syödä niitä

Massatuhoa

3 täsmäneuvoa antibiootteja käyttäville

Pyydä kapeakirjoista antibioottia. Laajakirjoinen valmiste tappaa myös liki kaikki hyödylliset bakteerit. Poikkeuksena ovat vaaralliset, moniresistentit bakteerit, jotka voivat saada sinut vakavasti sairaaksi. Pyri varmistumaan siitä, onko saamasi tartunta virus- vai bakteeriperäinen. Esimerkiksi nuhakuume on monesti viruksen aiheuttama, ja silloin antibiootista ei edes ole apua. Täydennä bakteeriflooraasi runsaalla määrällä hyödyllisiä bakteereja, probiootteja. Niitä on muun muassa happamassa, fermentoidussa ruoassa kuten jugurtissa, kimchissä ja hapankaalissa. Tarvittaessa probiootteja voi ottaa lisäravinteena.

Myönteisiä näkymiä