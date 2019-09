Terveys

Edellisvuoden influenssarokotus ei heikennä seuraavan kauden suojaa

Influenssarokotus suositellaan otettavaksi joka vuosi uudelleen, mutta jotkin tutkimukset ovat vihjanneet aiemman vuoden rokotuksen mahdollisesti heikentävän seuraavan vuoden rokotteesta saatavaa suojaa. Tuoreen tutkimuksen perusteella epäilys vaikuttaisi kuitenkin turhalta.Kanadalaistutkimuksessa influenssaan sairastuneita verrattiin terveisiin neljän peräkkäisen influenssakauden aikana.Kun tutkijat selvittivät, kuinka moni osallistujista oli ottanut influenssarokotuksen minäkin vuonna, he havaitsivat rokotusten pienentäneen sairastumisriskiä riippumatta siitä, oliko henkilö ottanut influenssarokotuksen edeltävänä vuonna vai ei. Joitain pieniä vaikutuksia havaittiin riippuen liikkeellä olleista viruskannoista, mutta käytännössä erot olivat vähäisiä.Kanadalaisten havainnot vahvistavat näyttöä influenssarokotusten ja jokavuotisten rokotusten tehokkuudesta.Suomessa influenssarokotus on maksuton raskaana oleville, yli 65-vuotiaille ja muille riskiryhmäläisille kuten sydänsairauksia tai diabetesta poteville sekä 6–35 kuukauden ikäisille lapsille. Myös terveydenhuollossa työskentelevät, vakavalle sairastumisella alttiiden läheiset sekä varusmiespalvelukseen astuvat saavat ilmaisen rokotuksen. Ilmaisuudesta huolimatta rokotus jää monilta ottamatta.Paras ajankohta rokotukselle on Suomessa marras-joulukuu.