Terveellisinä pidetyt sienet eivät suojaa sydäntaudeilta

10.9. 9:46

Sydän Yhdysvaltalaistutkijoiden havainnot viittaavat siihen, ettei runsaskaan sienten syöminen todennäköisesti suojaa sydän- ja verisuonitautien kehittymiseltä.

Sieniä on pidetty terveellisenä ruokana, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan niillä tuskin on merkittävää vaikutusta ainakaan sydän- ja verisuonitautien tai diabeteksen ehkäisyssä. Tulokset julkaistiin tieteellisessä American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.



Tulosten perusteella sieniä vähintään viidesti viikossa nauttivien riski sairastua sepelvaltimotautiin, aivoverenkiertohäiriöihin tai tyypin 2 diabetekseen ei eronnut sieniä vierastavien sairastumisriskeistä senkään jälkeen, kun monet tuloksiin mahdollisesti vaikuttavat taustamuuttujat huomioitiin analyysissa. Vaikutuksia ei havaittu myöskään veren kolesterolipitoisuuksissa, insuliinitasoissa tai tulehdusmerkkiaineissa.



Yhdysvaltalaisten havainnot viittaavat siihen, ettei runsaskaan sienten syöminen todennäköisesti suojaa sydän- ja verisuonitautien kehittymiseltä. On kuitenkin mahdollista, että vaikutukset riippuvat muun muassa siitä, missä muodossa sienet syö, ja millainen henkilön ruokavalio on muuten. Esimerkiksi säilykesieniä päivittäin syövän ruokavalio on todennäköisesti erilainen kuin tuoreita sieniä nauttivien. Sienissä on muun muassa runsaasti kuituja ja proteiinia, mutta myös D-vitamiinia, kaliumia ja rautaa.



Tutkimus perustuu 67 000 naisen ja 44 000 miehen yli 20-vuotisiin seurantoihin. Osallistujat olivat terveitä tutkimuksen alkaessa, mutta seurantojen aikana heillä todettiin yhteensä 7 600 sepelvaltimotautia, 4 300 aivoverenkiertohäiriötä ja 10 000 tyypin 2 diabetesta.