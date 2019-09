Terveys

Korkea verenpaine altistaa iäkkäät dementialle – myös hyvin alhainen verenpaine on yhteydessä sairastumiseen

Keski-iästä saakka koholla ollut verenpaine suurentaa riskiä sairastua dementiaan, mutta iäkkäillä myös epänormaalin matala verenpaine näyttäisi liittyvän suurentuneeseen sairastumisriskiin. Olennaista olisikin seurata verenpaineen kehittymistä pitkällä aikavälillä, havainnon tehneet tutkijat kirjoittavat.JAMA-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 4 800 osallistujan 24-vuotiseen seurantaan, jonka aikana verenpaineet mitattiin viidesti. Osallistujat olivat 44–66-vuotiaita tutkimuksen alussa ja 66–90-vuotiaita sen päättyessä. Seurannan aikana joka kymmenes oli sairastunut dementiaan.Tulosten perusteella dementian riski oli suurentunut osallistujilla, joiden verenpaine oli korkea (yli 140/90 mmHg) koko seurannan ajan. Tämä havaittiin verrattuna normaaliverenpaineisiin. Dementiariski oli suurentunut kuitenkin myös osallistujilla, joiden verenpaine oli korkea keski-iässä, mutta laski epänormaalin matalaksi (alle 90/60 mmHg) tutkimuksen aikana.Epänormaalin matala verenpaine eli hypotensio liittyi sairastumisriskiin varsinkin alle 74-vuotiailla. Hypotensiota potevat olivat muita alttiimpia myös dementiaa lievemmälle kognitiivisten mielentoimintojen heikentymälle.Suomessa korkeaa verenpainetta potee noin puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainelääkityksellä on noin puoli miljoonaa. Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysriskejä, ja se aiheuttaa vuosittain yli kymmenen miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Verenpainetauti altistaa monille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille ja aivoverenkiertohäiriöille.Muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot ovat lievästi heikentyneet arviolta 120 000 suomalaisella. Suurin piirtein yhtä monella on jonkinasteinen dementia.