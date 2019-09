Terveys

Onko riskisi sairastua melanoomaan kohonnut? Testaa ja vastaa vain 5 kysymykseen

Katso artikkelin yllä olevalta videolta, kuinka ihon palaminen lisää melanooman riskiä.

<section><h2><p>Melanoomaan sairastumisen riskitesti</p></h2><p><p>Testi auttaa sinua määrittämään onko riskisi sairastua melanoomaan kohonnut. Testin tulos on suuntaa antava. Ole yhteydessä ihotautiasiantuntijaan, jos olet huolestunut ihosi tilanteesta. </p><p><br></p><p>Valitse vaihtoehdot, jotka sopivat sinuun.</p></p></section><section><h2><p>Oletko vaaleaa ihotyyppiä (ihotyyppi I), joka aina palaa eikä koskaan rusketu?</p></h2></section><section><h3><p>Ollessasi lapsi paloiko ihosi pahoin useamman kerran auringossa?</p></h3></section><section><h3><p>Onko ihollasi enemmän kuin 50 ruskeaa tai mustaa luomea (pisamia, maksaläiskiä ja rasvaluomia ei lasketa luomiksi)?</p></h3></section><section><h3><p>Käytätkö puolustusjärjestelmää lamaavaa sisäistä lääkitystä (esim. tulehdukselliseen tautiin tai ehkäisemään elinsiirron hyljintää)?)</p></h3></section><section><h3><p>Onko lähisuvussasi (vanhemmat, isovanhemmat, lapset, vanhempien sisarukset) esiintynyt melanoomaa?</p></h3></section><section><h2><p>Riskisi sairastua melanoomaan on normaaliväestön tasolla.</p></h2><p><p>Riskisi sairastua melanoomaan on normaaliväestön tasolla, eli 75 vuoden ikään mennessä 1,5% väestöstä saa jossain vaiheessa melanooman. Riski suurenee iän karttuessa. UV-säteily on melanooman suurin riskitekijä, johon voimme käytöksellämme vaikuttaa, joten suojaa ihosi auringossa ja vältä solariumin käyttöä. Ihon palaminen on aina riski ihosyövälle.</p><p><br></p><p>Tulosta vastaukset ja ota ne mukaasi kun käyt lääkärissä tai terveydenhoitajan luona.</p></p></section><section><h3><p>Sinulla on lievästi kohonnut riski sairastua melanoomaan.</p></h3><p><p>Sinulla on lievästi kohonnut riski sairastua melanoomaan. Melanoomaan sairastumisen riski nousee iän karttuessa. UV-säteily on melanooman suurin riskitekijä, johon voimme käytöksellämme vaikuttaa. Suojaa ihosi auringossa ja vältä solariumin käyttöä. Tarkkaile ihoasi ja luomiasi. Käänny lääkärin puoleen, jos huomaat muutoksen luomessasi tai uuden nopeasti kasvaneen luomen.</p><p><br></p><p>Tulosta vastaukset ja ota ne mukaasi kun käyt lääkärissä tai terveydenhoitajan luona.</p></p></section><section><h3><p>Sinulla on kohonnut riski sairastua melanoomaan.</p></h3><p><p>Sinulla on kohonnut riski sairastua melanoomaan. Melanoomaan sairastumisen riski nousee iän karttuessa. UV-säteily on melanooman suurin riskitekijä, johon voimme käytöksellämme vaikuttaa. Suojaa ihosi auringossa ja vältä solariumin käyttöä. Pyydä, että lääkärisi tarkistaa luomesi. Tarkkaile myös itse ihoasi ja luomiasi.</p><p><br></p><p>Tulosta vastaukset ja ota ne mukaasi kun käyt lääkärissä tai terveydenhoitajan luona.</p></p></section><section><h3><p>Sinulla on korkea riski sairastua melanoomaan.</p></h3><p><p>Sinulla on korkea riski sairastua melanoomaan. Melanoomaan sairastumisen riski nousee iän karttuessa. UV-säteily on melanooman suurin riskitekijä, johon voimme käytöksellämme vaikuttaa. Suojaa ihosi auringossa ja vältä solariumin käyttöä. Tarkkaile ihoasi ja luomiasi, näytä epäilyttävät muutokset lääkärille tai ammattilaiselle.</p><p><br></p><p>Tulosta vastaukset ja ota ne mukaasi kun käyt lääkärissä tai terveydenhoitajan luona.</p></p></section><section><h3><p>Sinulla on erittäin korkea riski sairastua melanoomaan.</p></h3><p><p>Sinulla on erittäin korkea riski sairastua melanoomaan. UV-säteily on melanooman suurin riskitekijä, johon voimme käytöksellämme vaikuttaa. Suojaudu auringossa ja vältä solariumin käyttöä. Tarkkaile luomiasi ja uusien luomien syntyä kerran kuukaudessa ja näytä poikkeavat tai muuttuneet luomet ihotautien ammattilaiselle. Sinä itse olet paras seuramaan ihoasi ja luomiasi. Jos olet sairastanut aiemmin melanooman, riskisi sairastua uudelleen on kohonnut. Noin joka viidennellä potilaalla melanooma uusiutuu. Seuraa saamiasi ohjeita ja tarkkaile ihoasi säännöllisesti.</p><p><br></p><p>Tulosta vastaukset ja ota ne mukaasi kun käyt lääkärissä tai terveydenhoitajan luona.</p></p></section>