Sadattuhannet suomalaiset sairastavat uniapneaa tietämättään – tyypillisin oire ilmenee päivällä, ei yöllä

Kaksi kolmesta uniapneaa sairastavista ovat lihavia

Jos alkoholia on yksikin annos veressä nukkumaan mennessä, se pahentaa uniapneaa.

Ylipainehengityshoito tuo avun monelle

Nämä, jotka ovat nyt heränneet ovat keski-ikäisiä miehiä, jotka eivät hakeudu hoitoon niin herkästi kuin naiset.

”Uniapneaan ei sinänsä kuole”