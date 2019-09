Terveys

Tulehduksellista suolistosairautta potevat lapset ovat alttiita mielenterveyden ongelmille

Lapsuudessa alkava tulehduksellinen suolistosairaus saattaa tuoreen tutkimuksen perusteella lisätä muun muassa masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden vaaraa. Ruotsalaistutkijat löysivät viitteitä myös suurentuneesta itsemurhayritysten riskistä.Ruotsalaisten havainnot perustuvat suurimpaan ja laadukkaimpaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen, joka koostuu yli 330 000 yksilön terveysrekisteritiedoista vuosilta 1973–2013. Analyysissa 6 500 lapsuudessa tulehdukselliseen suolistosairauteen sairastunutta verrattiin 320 000 terveeseen samanikäiseen sekä 7 000 sisarukseen.Tulosten perusteella tulehduksellista suolistosairautta potevat sairastuivat johonkin mielenterveysongelmaan noin 60 prosenttia todennäköisemmin kuin terveet samanikäiset. Käytännössä suolistosairautta potevista sairastui 17 prosenttia, kun terveistä sairastui 12 prosenttia ja sisaruksista 10 prosenttia.Muun muassa masennus, ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuushäiriöt ja syömishäiriöt olivat suolistosairautta potevilla yleisempiä. Samoin tarkkaavaisuushäiriö ja autismin kirjon häiriöt. Huolestuttavin havainto koski itsemurhayrityksiä, jotka olivat noin 40 prosenttia yleisempiä tulehduksellista suolistosairautta potevilla.Voimakkaimmillaan yhteydet olivat suolistosairauden toteamista seuraavan vuoden aikana. Myös hyvin nuorena, alle kuusivuotiaana sairastuneet sekä lapset, joiden vanhemmilla oli ollut mielenterveysongelmia, olivat riskiryhmässä.Tutkijat korostavat, että tutkimuksen perusteella ei voi varmuudella sanoa, että mielenterveysongelmat johtuivat vain ja ainoastaan tulehduksellisesta suolistosairaudesta, mutta samanlainen alttius on aiemmin todettu aikuispotilailla. Havaitut riskit eivät välttämättä ole käytännössä kovin suuria, mutta riittäviä, jotta ne olisi hyvä huomioida lapsipotilaiden hoidossa.Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus ovat keskeisimmät tulehdukselliset suolistosairaudet. Crohnin tauti on pitkäaikainen ja helposti uusiutuva tulehduksellinen suolistosairaus, joka aiheuttaa muun muassa vatsakipuja, ripulia tai ummetusta, laihtumista ja kuumeilua. Siihen sairastuu vuosittain noin 500 suomalaista.Haavainen paksusuolitulehdus eli haavainen koliitti on tuntemattomasta syystä aiheutuva pitkäaikainen sairaus, johon liittyvät suolen haavaumat ja tulehdukset aiheuttavat verenvuotoa ja kipuilua. Haavaista paksusuolitulehdusta sairastaa noin 4–5 henkilöä tuhannesta.Tutkimus julkaistiin JAMA Pediatrics -lehdessä.