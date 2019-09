Terveys

Liian vähän tai paljon nukkuvat ovat suurentuneessa sydäninfarktin vaarassa

Alle kuusituntisia tai yli yhdeksäntuntisia yöunia nukkuvat saattavat olla muita alttiimpia sairastumaan sydäninfarkteihin, vaikka he eläisivät muuten terveellisesti. Havainto julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.Tulosten perusteella alle kuusi tuntia yössä nukkuvien sairastumisriski on 20 prosenttia suurempi ja yli yhdeksän tuntia nukkuvien 34 prosenttia suurempi kuin 6–9-tuntisia yöunia nukkuvien. Tämä havaittiin seuraamalla 460 000 osallistujaa keskimäärin seitsemän vuoden ajan.Tutkijoilla oli käytössään geenitietoja, joiden avulla he pystyivät tunnistamaan osallistujat, jotka olivat perimänsä takia suurentuneessa sairastumisvaarassa. Kun analyysi rajoitettiin vain näihin osallistujiin, 6–9-tuntisten yöunien havaittiin pienentävän perimästä johtuvaa sairastumisriskiä. Näin ollen sopivan pituiset yöunet saattavat kumota perinnöllisen alttiuden vaikutuksia samaan tapaan kuin muut terveelliset elämäntavat, tutkijat kirjoittavat.Geenitietojen avulla tutkijat pystyivät tunnistamaan myös osallistujia, jotka kantoivat geenimuotoja, jotka on liitetty vähäunisuuteen. Myös tämän analyysin tulokset viittasivat lyhyiden yöunien suurentavan riskiä sairastua sydäninfarktiin.Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu yhteyksiä lyhyiden yöunien ja sydän- ja verisuonitautien väliltä, mutta niissä tuloksia ei ole voitu varmistaa geenitietojen avulla. Nytkin julkaistut havainnot olisi hyvä kuitenkin vahvistaa lisätutkimuksissa.Univaje voi tutkimusten perusteella altistaa myös muun muassa lihomiselle ja diabetekselle.