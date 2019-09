Terveys

Kaikki liikunta pidentää elinikää – jo varsin vähäinen aktiivisuus on eduksi

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus antavat lisää elinvuosia riippumatta siitä, miten paljon liikuntaa harrastaa. Tuoreen katsaustutkimuksen perusteella hyödyt toki kasvavat, kun liikkuu enemmän, mutta jo varsin vähäinen aktiivisuus on parempaa kuin passiivisuus.Liikunnan terveyshyödyt on tiedetty tätäkin ennen, mutta nyt julkaistut tulokset vahvistavat näyttöä entisestään ja vihjaavat vaikutusten olevan todennäköisesti suurempia kuin on ajateltu. Tulokset perustuvat kahdeksan aikaisemman tutkimuksen ja 36 000 keskimäärin 63-vuotiaan tietoihin.Analyysiin kelpuutettiin vain laadukkaita tutkimuksia, joissa osallistujien fyysistä aktiivisuutta oli mitattu askelmittareilla. Näin tulokset ovat luotettavampia kuin tutkimuksissa, joissa osallistujat itse arvioivat aktiivisuuttaan.Kun tutkijat yhdistivät tiedot osallistujien aktiivisuudesta ja kuusivuotisen seurannan aikana sattuneista kuolemantapauksista, he havaitsivat kuolleisuuden tasaisesti pienenevän mitä enemmän henkilö liikkui. Vastaavasti suuren osan päivästä paikallaan pysyttelevien kuolleisuus oli muita suurempaa. Riskit alkoivat näkyä, kun fyysisesti passiivista aikaa oli yli kymmenen tuntia päivässä.Verrattuna vähiten liikkuviin vain hieman enemmän liikkuvien riski menehtyä seurannan aikana oli lähes puolet pienempi ja eniten liikkuvien riski jopa 70 prosenttia pienempi. Yli kymmenen tuntia päivästä fyysisesti passiivisesti viettävät puolestaan menehtyivät noin kolme kertaa todennäköisemmin kuin aktiivisimmat.Tulokset viittaavat siihen, että liikunnan hyötyjä voi saada, vaikka ei kykenisi liikkumaan liikuntasuositusten vaatimia määriä. Nykyisten suomalaissuositusten mukaan aikuisten olisi hyvä harrastaa kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä, ainakin 150 minuuttia viikossa tai raskasta liikuntaa, kuten juoksua, 75 minuuttia viikossa.