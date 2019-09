Terveys

Sydäntaudit eivät enää ole varakkaiden maiden yleisin kuolinsyy

Sydän- ja verisuonitaudit ovat olleet yleisin kuolinsyy ympäri maailmaa, mutta varakkaissa maissa syöpä on jo ohittanut ne. Keskituloisissa ja köyhissä maissa tilanne on kuitenkin ennallaan.Lancet-lehden julkaisemat tulokset osoittavat syöpäkuolemien olevan varakkaissa maissa nykyään kaksi kertaa yleisempiä kuin sydän- ja verisuonitautien aiheuttamat, mikä todennäköisesti johtuu paitsi tehokkaasta ehkäisystä myös sydänsairauksien hoidon parantumisesta.Varakkaissa maissa kuolemista 23 prosenttia johtuu sydän- ja verisuonitaudeista, kun keskituloisissa ja köyhissä maissa niiden osuus on 41–43 prosenttia kuolemista. Tämä havaittiin, vaikka köyhissä maissa sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ovat harvinaisempia, mikä viittaa ilmiön johtuvan terveydenhuollon ja hoidon eroista.Syöpäkuolemat selittivät peräti 55 prosenttia kuolemista varakkaissa maissa, 30 prosenttia keskituloisissa ja 15 prosenttia köyhissä maissa.Havainnot viittaavat sydän- ja verisuonitautien ehkäisyn ja hoidon olevan varakkaissa maissa hyvällä mallilla, mutta huomio kannattaisi jatkossa suunnata entistä enemmän syöpätauteihin. Jos sydän- ja verisuonitautien hoito saataisiin samalle tasolle myös pienempituloisissa maissa, myös niissä syövän osuus kuolemista tulisi todennäköisesti suurentumaan.Tulokset perustuvat 163 000:n 35–70-vuotiaan keskimäärin 9,5-vuotiseen seurantaan. Tutkimus kattoi 21 maata. Varakkaat maat olivat Kanada, Saudi-Arabia, Ruotsi ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja keskituloiset maat Argentiina, Brasilia, Chile, Kiina, Kolumbia, Malesia, Palestiina, Filippiinit, Puola, Turkki ja Etelä-Afrikka. Köyhien maiden ryhmän muodostivat Bangladesh, Intia, Pakistan, Tansania ja Zimbabwe.