Helppo muutos ruokavaliossa ehkäisee tyypin 2 diabetesta

4.9. 9:56

Tyypin 2 diabetes Paljon lihaa ja varsinkin punaista lihaa nauttivien on havaittu sairastuvan tyypin 2 diabetekseen muita todennäköisemmin.

Kasvisruoka on tunnetusti terveellistä, mutta monille riittäisi pelkkä lihan vähentäminen ja kasvisten lisääminen. Tuoreen tutkimuksen perusteella tällainen kasvispainotteinen ruokavalio voi auttaa muun muassa välttymään tyypin 2 diabetekselta.



Tutkimuksessa yhdistettiin yhdeksän aikaisemman tutkimuksen aineistot, ja niiden yhteisanalyysin perusteella kasvispainotteista ruokavaliota noudattavat sairastuvat tyypin 2 diabetekseen noin 20–30 prosenttia epätodennäköisemmin. Yhteys on vielä voimakkaampi, jos ruokavaliossa on kasvisten lisäksi paljon hedelmiä, täysjyväviljoja, palkokasveja ja pähkinöitä.



Havainnot ovat uskottavia, sillä kyseisten ruoka-aineiden tiedetään muun muassa parantavan insuliinitasapainoa, laskevan verenpainetta, vähentävän tulehdusta sekä auttavan painonhallinnassa. Nämä kaikki voivat selittää nyt todettuja diabeteshyötyjä. Paljon lihaa ja varsinkin punaista lihaa nauttivien on puolestaan havaittu sairastuvan diabetekseen muita todennäköisemmin.



Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.