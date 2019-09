Terveys

Helleaallot käyvät diabeetikoiden voimille – suurimmassa vaarassa lapset ja miespuoliset potilaat

3.9. 10:40

Diabetes Australialaistutkijoiden havainto on huolestuttava, sillä helleaallot tulevat ilmastonmuutoksen myötä todennäköisesti yleistymään.

Poikkeuksellisen lämpimät päivät ja hellejaksot näyttäisivät lisäävän diabetespotilaiden sairaalahoitoja sekä äärimmäisissä tapauksissa myös kuolleisuutta. Australialaistutkijoiden havainto on huolestuttava, sillä helleaallot tulevat ilmastonmuutoksen myötä todennäköisesti yleistymään.



Tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemiology -lehdessä. Siihen valittiin potilaita, jotka olivat joutuneet sairaalahoitoon ja menehtyneet kahden kuukauden sisällä kotiuttamisesta vuosina 2005–2013.



Tulosten perusteella sairaalahoidot olivat yleisempiä hellepäivinä ja yhteys voimistui mitä kuumempia päivät olivat. Myös kuolemantapaukset kasautuivat hellepäiviin ja hellejaksoihin, jotka kestivät vähintään kaksi päivää. Suurimmassa vaarassa olivat lapset sekä miespuoliset potilaat. Hieman yllättäen yhteydet eivät kuitenkaan näkyneet päivinä, jotka olivat kaikista kuumimpia.



Myös aiemmissa tutkimuksissa helteiden haitat ovat kohdistuneet pitkäaikaissairaisiin, mutta myös kotona ja hoitolaitoksissa oleviin vanhuksiin. Hellejaksojen terveyshaitat on todennettu myös Suomessa, mutta myös poikkeuksellisen kylmät ajanjaksot ovat raskaita monille. Kylmät ja kuumat sääjaksot suurentavat varsinkin iäkkäiden riskiä menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin sekä hengitystauteihin.