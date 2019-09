Terveys

Korkea verenpaine on naisille suurempi aivoverenkiertohäiriön riski

Korkea verenpaine on tunnettu aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijä sekä miehillä että naisilla, mutta naisilla tuo riski saattaa olla hieman suurempi, tuore tutkimus vihjaa. Tutkimus julkaistiin Hypertension-lehdessä.Tutkimuksessa 26 000 miestä ja naista seurattiin vuodet 2003–2007. Osallistujat olivat terveitä tutkimuksen alkaessa, mutta seurannan aikana heistä 1 100 sairastui aivoverenkiertohäiriöön ensimmäistä kertaa.Kun tutkijat vertasivat miesten ja naisten sairastumisriskejä, he havaitsivat verenpaineen olevan voimakkaampi riskitekijä naisilla. Tämä havaittiin tasaisesti eri verenpainelukemilla.Tutkijat eivät tämän aineiston perusteella pysty sanomaan, mistä havaittu yhteys tarkalleen johtuu, mutta samanlaisia sukupuolieroja on myös muissa sairauksissa. On muun muassa viitteitä siitä, että korkea verenpaine, tupakointi ja diabetes ovat suurempia sydäninfarktin riskitekijöitä naisille kuin miehille.Suomessa joka vuosi noin 24 000 ihmistä sairastuu aivoverenkiertohäiriöön.