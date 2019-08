”Veden juonti suurina määrinä on niin huuhaata kuin olla voi”, sanoo professori – jo 400 000 suomalaista ravaa liian usein vessassa, mutta näin se loppuu

Terveys

”Veden juonti suurina määrinä on niin huuhaata kuin olla voi”, sanoo professori – jo 400 000 suomalaista ravaa

Veden juonti suurina määrinä on niin huuhaata kuin olla voi — ihan käsittämätön muoti-ilmiö. Että muka nainen kaunistuisi, kun kittaa koko ajan vettä! Vettä tulisi juoda vain sen verran kuin janottaa. – Urologiaan erikoistunut kirurgi, professori Teuvo Tammela

Ikääntyminen yksi syy

Kotikonsteja yliaktiivisen rakon hoitoon

Vältä kahvia, teetä, kofeiinia, alkoholia ja hiilihappopitoisia juomia, sillä ne voivat ärsyttää rakkoa ja pahentaa virtsaamiseen liittyviä oireita.

Myös voimakkaasti maustetut ruoat ja keinotekoiset makeutusaineet voivat ärsyttää rakkoa.

Tupakointikin ärsyttää virtsarakkoa. Tupakkayskä taas rasittaa rakon pitokykyä.

Säännöllinen liikunta on hyväksi. Kun kunto kohoaa, lihaksiston toimivuus paranee.

Vältä nesteen juontia ennen nukkumaan menemistä.

Kouluta virtsarakkoa. Kun pissahätä tulee, yritä siirtää vessaan menoa.

Kiire, jännitys ja kylmä voivat myös herättää virtsaamistarpeen. Opettele rentoutumaan.

Näin koulutat virtsarakkoa

Kun pissahätä tulee, pyri pidättämään virtsaa rakossa aluksi esimerkiksi 5-10 minuuttia. Pidennä aikaa pikku hiljaa.

Supista lantionpohjan lihaksia, koeta sitten rentoutua ja huokaise pari kertaa syvään.

Kovalla alustalla istuminen helpottaa.

Voimakas paineentunne vähentää virtsahädän tunnetta. Sen saat aikaan laittamalla jonkin esineen, kuten pyyheliinarullan jalkojen väliin istuessasi.

Keskitä ajatuksen johonkin muuhun asiaan.

Vältä vessassa käyntiä vain varmuuden vuoksi.