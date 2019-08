Terveys

Vältä vahingolliset virheet – nämä ruuat ja juomat eivät sovi yhteen lääkkeidesi kanssa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Insuliini ja alkoholi yhdessä aiheuttavat voimakkaan verensokerin laskun, joka voi johtaa tajuttomuuteen. –Ylilääkäri Eeva Sofia Leinonen

Alkoholi ei sovi yhteen lääkkeiden kanssa





Kalsiumlisä voi estää imeytymistä





Tutustu aina käyttöohjeisiin!