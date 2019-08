Terveys

Vaihda sokerilimu kahviin – ja voit pienentää diabetesriskiäsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sokeroituja virvoitusjuomia runsaasti nauttivat ovat suurentuneessa vaarassa sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tuota vaaraa voisi kuitenkin helposti pienentää vaihtamalla limut esimerkiksi kahviin tai teehen.Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin 28 000 aikuisen juomatottumuksia ja terveystietoja vuosilta 1992–2007. Osallistujista 12 000 sairasti tyypin 2 diabetesta.Analyysin perusteella paljon sokeroituja virvoitusjuomia nauttivat sairastuivat muita todennäköisemmin, ja paljon kahvia ja teetä juovat muita epätodennäköisemmin. Aineiston avulla tutkijat laskivat, että sokerilimuja suosivista noin viidenneksen harvempi olisi sairastunut, jos he olisivat limun sijaan juoneet kahvia tai teetä. Muutos havaittiin laskelmassa, jossa 2,5 dl limua korvattiin vastaavalla määrällä kahvia tai teetä.Sokeroitujen juomien runsas nauttiminen on yhdistetty diabeteksen lisäksi myös metaboliseen oireyhtymään, lihavuuteen sekä korkeaan verenpaineeseen. Sokeroitujen juomien lisäksi kuitenkin monet elintavat vaikuttavat diabeteksen syntyyn, joten tuloksia kannattaa tulkita varoen. Tulosten valossa on kuitenkin todennäköistä, että sokerilimujen korvaaminen muilla, terveellisemmillä juomilla voisi pienentää monien sairastumisriskiä.Tutkimus julkaistiin The Journal of Nutritionissa.Tyypin 2 diabetesta pidetään lähinnä aikuisten sairautena ja sitä kutsutaan myös aikuistyypin diabetekseksi. Lihavuuden yleistymisen myötä tyypin 2 diabetes todetaan kuitenkin yhä useammin myös lapsilla ja nuorilla.