Terveys

Timo havahtui outoon tunteeseen jalassa – 4 merkkiä hengenvaarallisesta veritulpasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veritulpat melko yleisiä

4 merkkiä veritulpasta

Kipu hälytti uudestaan liikkeelle