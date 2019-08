Terveys

Yleinen virhe hampaiden pesussa saa pahat bakteerit lisääntymään – tarkista, ettet itse tee väärin

Näin tuet hyviä bakteereita

Muista terveellinen ruokavalio ja säännölliset ruokailuajat.

Vältä sokeripitoisia tuotteita, kuten karkkeja ja limsoja sekä napostelua.

Harjaa hampaat aamuin illoin.

Valitse itsellesi sopiva hammastahna. Tahnoissa on monia tehoaineita, jotka vaikuttavat mm. puhdistustehoon ja bakteerien toiminnan ehkäisyyn. Fluorihammastahnaa on tärkeä käyttää päivittäin, suositteli erikoishammaslääkäri tässä jutussamme https://www.is.fi/terveys/art-2000006059888.html . Suun terveydenhuollon ammattilaiset osaavat auttaa tahnan valinnassa.

Puhdista hammasvälit hammaslangalla.

Ksylitoli on hyvä happohyökkäyksiin. Tosin jos hampaat pesee kahdesti päivässä ja syö suositusten mukaan, voi pärjätä ilmankin.

Käy säännöllisesti hammastarkastuksessa.

Myös sylki on tärkeässä roolissa, sillä sen entsyymit tuhoavat bakteereita.