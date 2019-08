Terveys

Kesäloma voi pistää maksan koville – katso, kuulutko ryhmään, jolle alkoholi on erityisen haitallista

Riskiryhmiä

Turvallista määrää ei ole

Näin pidät huolta maksastasi – 6 neuvoa

Vältä ylipainoa ja liiku säännöllisesti. Vähennä tai lopeta alkoholinkäyttö. Varo virushepatiittia. Noudata lääkkeiden annosteluohjeita. Vältä varsinkin ulkomailta tuotuja luontaistuotteita ilman tuoteselostetta. Poimi vain sieniä, jotka tunnistat syötäväksi.