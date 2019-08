Terveys

Kuitu vähentää ja pekoni lisää tyypin 2 diabetesta

15.8. 9:59

Diabetes Uusi tutkimuskatsaus vahvistaa jo valmiiksi mittavaa näyttöä ruokavalion merkityksestä tyypin 2 diabeteksen synnyssä, ehkäisyssä ja hoidossa.

Ruokavaliolla on suuri merkitys monien sairauksien synnyssä. Tyypin 2 diabeteksen kohdalla olennaista olisi lisätä kuituja ja vähentää muun muassa teollisesti prosessoituja lihatuotteita, tuore tutkimuskatsaus vahvistaa.



Samansuuntaisia tuloksia on saatu monissa tutkimuksissa aiemminkin, mutta nyt julkaistu tutkimus on varsin kattava yhteenveto aiheesta. Siinä yhdistettiin kaikkiaan 53 meta-analyysitutkimuksen aineistot.



Analyysin perusteella on vahvaa näyttöä siitä, että riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pienenee, jos henkilön ruokavaliossa on runsaasti täysjyväviljoja ja ravintokuituja ja hän käyttää maltillisesti alkoholia. Riski puolestaan suurenee, jos ateriat sisältävät paljon pekonia, punaista lihaa sekä makkaroita ja muita teollisia lihatuotteita. Myös sokerilla makeutetut juomat suurentavat sairastumisen todennäköisyyttä.



Osa yhteyksistä selittyy todennäköisesti ruokavalion lisäksi muilla elämäntavoilla, jotka myös altistavat diabetekselle, mutta tutkimuksissa nämä seikat oli yleensä huomioitu hyvin. Havainnot vahvistavatkin jo valmiiksi mittavaa näyttöä ruokavalion merkityksestä tyypin 2 diabeteksen synnyssä, ehkäisyssä ja hoidossa.