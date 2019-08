Terveys

Keliakian riski suurenee mitä enemmän gluteenia geneettisesti altis lapsi syö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keliakialle geneettisesti alttiit lapset sairastuvat sitä todennäköisemmin mitä enemmän gluteenia he syövät alle viisivuotiaana. Jos havainnot vahvistuvat lisätutkimuksissa, riskiryhmäläisten gluteenin saantia olisi hyvä rajoittaa.Gluteeni on viljatuotteiden sisältämä valkuaisaine, jota on erityisesti vehnässä, mutta myös rukiissa, ohrassa ja jonkin verran myös kaurassa.Arvostetussa JAMA-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat osittain suomalaisaineistoon, ja siinä 6 600 keliakialle geneettisesti altista lasta seurattiin viiden vuoden ajan. Lasten ruokavalioita selvitettiin toistuvasti seurannan aikana.Tulosten perusteella lapset sairastuivat keliakiaan tai heillä todettiin keliakiaan viittaavaa autoimmuniteettia sitä todennäköisemmin mitä enemmän heidän ruokavaliossaan oli gluteenia.Käytännössä riskit suurenivat jo muutaman gramman päiväannoksen jälkeen, mikä tarkoittaa esimerkiksi yhtä vehnäleipäviipaletta tai 150 gramman pasta-annosta.Gluteenin ja keliakian yhteys oli selvä, mutta gluteenin saanti ei yksistään riitä selittämään kaikkia lasten sairastumisia. Keliakia on esimerkiksi yleisempi Suomessa kuin Italiassa, vaikka italialaislasten ruokavaliossa on huomattavasti enemmän gluteenia. Tämä viittaa siihen, että gluteenialtistuksen ja geneettisen alttiuden lisäksi tarvitaan jokin ulkoinen tekijä, joka laukaisee sairastumisen. Esimerkiksi jotkin virusinfektiot saattavat olla tällaisia.Keliakia on elinikäinen tauti, jossa gluteeni vaurioittaa ohutsuolen limakalvon nukkaa henkilöillä, joilla on perinnöllinen alttius taudille. Osalla potilaista on myös iho-oireita.Keliakiaa sairastaa 1 % lapsista, 2 % aikuisista ja lähes 3 % ikääntyneistä. Keliakian ainoa hoito on gluteenin välttäminen.