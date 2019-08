Pienikin elintapamuutos voi ehkäistä muistisairautta – etenkin yksi arkinen asia toimii: ”Millään lääkkeellä ei ole niin monimuotoisia vaikutuksia”

Terveys

Pienikin elintapamuutos voi ehkäistä muistisairautta – etenkin yksi arkinen asia toimii: ”Millään lääkkeellä e

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pienikin muutos on hyvästä





Ensioireena lähimuistin heikkeneminen

Liikunta on oikein ihmelääkettä. Millään varsinaisella lääkkeellä ei ole niin monimuotoisia vaikutuksia aivo- ja sydänterveydelle sekä hyvinvoinnille. –Geriatrian professori Miia Kivipelto

Huomioi riskitekijät

10 keinoa ehkäistä muistisairautta

Liiku päivittäin. Syö terveellisesti ja monipuolisesti: paljon kasviksia, marjoja, vihanneksia, kalaa, kalaöljyä, hyviä rasvoja, vitamiineja, antioksidantteja, täysjyvää ja kuitua. Käytä aivoja, yritä pinnistellä muistia ennen kuin katsot Googlesta. Opettele uusia asioita. Anna aivoille myös lepotaukoja, lähde esimerkiksi luontoon. Vietä aikaa muiden ihmisten seurassa. Varmista, että saat riittävästi hyvää unta. Älä anna kännykän häiritä. Vältä pitkäaikaista stressiä. Vältä ylipainoa. Lopeta tupakointi.