Terveys

D-vitamiinilisät eivät ehkäise diabetesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

D-vitamiinilisien syöminen ei tuoreen tutkimuksen perusteella ehkäise tyypin 2 diabeteksen kehittymistä potilailla, jotka ovat suurentuneessa sairastumisvaarassa. Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicinessä.Osana tutkimusta 2 400 esidiabetesta potevaa aikuista satunnaistettiin saamaan päivittäin 4 000 IU:ta D-vitamiinia tai lumevalmistetta kahden ja puolen vuoden ajan. Seurannan aikana tyypin 2 diabetes todettiin runsaalla 300 osallistujalla.D-vitamiiniryhmäläisten veren D-vitamiinipitoisuudet suurenivat huomattavasti tutkimuksen aikana, mutta tämä ei vaikuttanut lainkaan siihen, miten todennäköisesti he sairastuivat diabetekseen. Tapauksia todettiin käytännössä saman verran sekä vitamiini- että lumeryhmässä. Tulokset viittaavat vahvasti siihen, ettei D-vitamiinilisät pienennä jo valmiiksi suurentuneessa diabetesvaarassa olevien sairastumisriskiä.D-vitamiinia syntyy iholla auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta, mutta sitä saa myös ruoasta kuten kalasta sekä vitaminoiduista margariineista ja maitotuotteista. D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa mm. luiden haurastumista.Suomalaiset saavat liian vähän D-vitamiinia etenkin syys- ja talvisaikaan, ja tämän vuoksi D-vitamiinilisät voivat olla monille tarpeen. Näin on varsinkin, jos ruokavalio ei sisällä paljon D-vitamiinia sisältäviä ruokia.