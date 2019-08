Terveys

Uusi tutkimustulos: Hengitysilman saasteet voivat heikentää keuhkojen toimintaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hengitysilman saasteet voivat heikentää keuhkojen toimintaa ja mahdollisesti jopa altistaa keuhkoahtaumataudille. Tiedot perustuvat yli 300 000 britin terveystietoihin.Tulokset osoittivat osallistujien keuhkojen toimintakyvyn tasaisesti laskevan mitä suuremmille ilmansaastepitoisuuksille he altistuivat asuinseuduillaan. Yhteys havaittiin tarkasteltaessa hengitysilman PM2,5-pienhiukkasia, suurempia PM10-hiukkasia sekä typpidioksidin pitoisuuksia. Nämä kaikki ovat tyypillisesti autoliikenteen ja teollisuuden päästöjä.Esimerkiksi keskimääräisen PM2,5-hiukkaspitoisuuden suureneminen 5 mikrogrammalla kuutiossa hengitysilmaa heikensi keuhkojen toimintaa yhtä paljon kuin normaalisti nähdään kaksi vuotta vanhemmilla ihmisillä. Yhteydet havaittiin kaikilla osallistujilla, mutta ne olivat voimakkaampia miehillä, pienituloisilla sekä ammattinsa takia ilmansaasteille altistuvilla.Yhdessä muiden viimeaikaisten tutkimustulosten kanssa tulokset viittaavat vahvasti siihen, että ilmansaasteiden ja varsinkin PM2,5-pienhiukkasten pitoisuudet hengitysilmassa pitäisi saada selvästi nykyistä pienemmiksi. EU:ssa ja Suomessa PM2,5-pienhiukkasten vuotuinen raja-arvo on 25 mikrogrammaa kuutiossa ilmaa. Monet tutkijat pitävät kuitenkin parempana WHO:n selvästi tiukempaa 10 mikrogramman suositusta.Suomessa ilman typpidioksidi on pääosin peräisin teollisuudesta ja energiantuotannosta, mutta kaupungeissa myös autoliikenne on merkittävä typpidioksidin lähde. PM2,5-pienhiukkasista merkittävä osa kulkeutuu Suomeen ulkomailta, mutta paikallisesti niitä synnyttää myös autoliikenne ja puun pienpoltto.Tutkimus julkaistiin European Respiratory Journal -lehdessä.