Terveys

Jopa 400 000 suomalaista kärsii kiusallisesta vaivasta – pelkkä loriseva ääni voi laukaista pakko-oireen

Taustalta voi löytyä neurologinen sairaus

Yliaktiivinen rakko herättää monesti myös öisin