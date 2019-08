Terveys

Syksy saa punkit ryömimään esiin piiloistaan – pahin punkki- ja borrelioosikausi on vielä edessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää ei juurikaan vaikuta





Punkkeja kaupungeissakin





Riski saada borrelioosi













Tartuntatilanne suhteellisen ennallaan