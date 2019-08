Terveys

Maitotuotteet voivat auttaa verenpaineen hallinnassa

Juustoa, jogurttia ja muita maitotuotteita runsaasti sisältävä ruokavalio voi laskea verenpainetta ja auttaa verenpaineen hallinnassa. Tuoreen hollantilaistutkimuksen havainto perustuu 52 ylipainoisen keski-ikäisen kokeeseen.Osana tutkimusta osallistujat noudattivat runsaasti maitotuotteita sisältävää sekä vähämaitoista ruokavaliota kuuden viikon ajan. Jaksojen välillä pidettiin neljän viikon tauko, jonka aikana osallistujat noudattivat tavallista ruokavaliotaan.Kun osallistujien verenpainelukemia verrattiin kummankin koejakson päättyessä, osallistujien systolinen verenpaine havaittiin keskimäärin 4,6 mmHg alhaisemmaksi ja diastolinen verenpaine 3 mmHg alhaisemmaksi maitotuotteita paljon sisältävän ruokavalion jälkeen.Maitoviikkoina osallistujat söivät päivittäin 5–6 annosta maitotuotteita. Yksi annos oli esimerkiksi 2,5 dl maitoa, 2 dl jogurttia tai 30 gramman viipale juustoa. Kaikki tuotteet olivat vähärasvaisia.Maitotuotteiden suotuisat vaikutukset voivat selittyä monellakin seikalla, mutta tässä analyysissa esiin nousi etenkin kalsium ja sen saannin lisääntyminen. Aiemmissa tutkimuksissa myös magnesium ja kalium – joita myös on maidossa – on yhdistetty verenpaineen laskemiseen. Maidon lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin, joten havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa.Tutkimus julkaistiin American Journal of Nutrition -lehdessä.