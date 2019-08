Terveys

Kova äkillinen kipu jalassa voi olla merkki kihdistä – tunnista oireet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kihti vai valekihti?





Tarkkaile puriineja

Lääkityksestä apua

Tunnista oireet

Erittäin kova, äkillisesti ilmaantuva niveltulehdus on kihdin ensioire. Tulehdus tulee tavallisesti vain yhteen niveleen.

Yleisimmin niveltulehdus iskee isovarpaan tyviniveleen, mutta yhtä hyvin se voi tulla polveen, nilkkaan, sorminiveleen tai jopa selkärankaan.

Kivut alkavat nopeasti, yleensä yöllä ja kiihtyvät huippuunsa puolessa vuorokaudessa.

Punoitus ja turvotus on tavallista kipeässä nivelessä.

Kihtikohtauksen yhteydessä voi esiintyä myös kuumetta.

Kihtikohtaus menee yleensä ohi muutamassa päivässä.

Uusii helposti myöhemmin, ja tavallista on, että tulehdus tulee samaan niveleen.

Hoitamattomana voi kehittyä krooniseksi, jolloin nivelet ovat kipeitä ja kyhmyisiä kihtikohtauksien väliaikoinakin. Ihon alle voi muodostua kipeitä patteja.