Terveys

Liha ja kananmuna voivat pienentää dementiariskiä – suomalaistutkija: ”Näiden välillä on havaittu yhteys”

Vaatii lisää tutkimuksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meidän tutkimuksessa kananmunien käyttömäärä on ollut enimmillään noin yhtä kananmunaa päivässä, eli suhteellisen maltillista.

Kananmuna omassa sarjassaan





Suojaavia tekijöitä on paljon

Runsasta aineistoa