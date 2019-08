Terveys

Tunnista alkavan muistisairauden salakavalat ensioireet – tulevat esiin arkisissa tilanteissa

Kyllä kertaalleen voi töpeksiä, mutta jatkuva unohtelu ei ole normaalia. – Neurologian erikoislääkäri Kati Juva

Heikentynyt lähimuisti merkkinä

Riskitekijöitä

Näin ehkäiset – 11 keinoa

Pidä verenpaine normaalina. Jos sinulla on lääkitys, käytä lääkkeitä ja mittaa paine säännöllisesti. Harrasta sykettä kohottavaa liikuntaa Vältä ylipainoa. Vähennä tai vältä suolan käyttöä. Jos sairastat tyypin 2 diabetesta, pidä sen hoito tasapainossa. Lopeta tupakointi, sillä se supistaa verisuonia ja altistaa verenkiertohäiriöille. Vähennä tuntuvasti alkoholin käyttöä. Vältä kovia rasvoja ja punaista lihaa, käytä tuoreita kasviksia ja rasvaista kalaa. Käytä aivojasi, käy vaikka bingossa ja opettele uusia asioita. Käy kulttuuritapahtumissa aktiivisesti ja ole tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Vältä depressiota, tai hoida depressiota hyvin.