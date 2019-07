Terveys

Suolistosyöpä yleistyy nuoremmillakin – näiden virheiden tekeminen voi kasvattaa syöpäriskiäsi

1. Et juurikaan liiku

2. Juot säännöllisesti alkoholia

3. Syöt runsaasti punaista ja prosessoitua lihaa

4. Kuituja ei juurikaan kerry ruokavaliostasi

Entä jos lähisukulaisellani on ollut suolistosyöpä?