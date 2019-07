Terveys

Ethän tee haavanhoidossa yleistä virhettä, joka voi vain hidastaa paranemista

Huuhdo pelkällä vedellä – desinfiointiainetta korkeintaan kerran päivässä

Kortisonivoiteita puolestaan pelätään turhaan