Terveys

Yksi bakteeri saattaa pienentää sydänriskejä – voi olla tulevaisuudessa apu riskipotilaille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos tuoreen tutkimuksen tulokset varmistuvat lisätutkimuksissa, tulevaisuudessa sydän- ja verisuonitautien riskipotilaita voidaan mahdollisesti auttaa yhden bakteerin valmisteella. Tämän Akkermansia muciniphila -bakteerin on hiirikokeissa osoitettu vaikuttavan muun muassa lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen, mutta lupaavia alustavia havaintoja on nyt saatu myös ihmiskokeissa.Tutkimuksessa Akkermansia muciniphila -bakteerivalmisteita testattiin ylipainoisilla ja lihavilla potilailla, joilla kaikilla oli todettu insuliiniresistenssi sekä metabolinen oireyhtymä, mitkä suurentavat riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Osa potilaista sai eläviä bakteereja, osa pastöroituja bakteereja ja osa lumevalmistetta.Pastöroituja bakteereja saaneiden metabolinen oireyhtymä ja insuliiniresistenssi eivät tulosten perusteella edenneet ja viitteitä näkyi myös siitä, että potilaiden kolesteroli- ja tulehdusmerkkitasot laskivat ja he myös saattoivat laihtua hieman. Lumevalmistetta saaneilla insuliiniresistenssi ja kolesterolitasot sen sijaan heikkenivät entisestään. Valmisteet olivat hyvin siedettyjä eivätkä aiheuttaneet haittavaikutuksia.Tulokset pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat Akkermansia muciniphila -bakteerilla olevan mahdollisesti merkittävä vaikutus monien sairauksien synnyssä. Kyseistä bakteeria on normaalistikin terveessä suolistossa.Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Medicine -lehdessä.