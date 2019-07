Terveys

Veritulppa lentokoneessa voi olla huippu­vaarallinen – katso, kuulutko riski­ryhmään

Riski on iso, jos sinulla on ollut aikaisemmin veritulppa, laskimotauti tai aikaisempi vamma alaraajassa.

myydyssä lentokoneessa on hankala istua. Jalkatilaa on niukasti ja pitkään paikallaan istuvan jalat voivat alkaa turvota.Toimittaja Päivi Storgård https://www.is.fi/haku/?query=paivi+storgard sai veritulpan kesken lentomatkan keskiviikkona. Lufthansan lento Italiasta Helsinkiin joutui tekemään välilaskun Kööpenhaminaan Storgårdin saaman vakavan sairaskohtauksen vuoksi.kertoo Ilta-Sanomille, että lentokoneessa paikallaan istuminen on todellinen terveysvaara, johon pitää suhtautua vakavasti. Tietyt oireet paljastavat veritulpan vaaran.

Kuinka yleisiä veritulpat ovat lennolla? Millä ikäryhmillä ne ovat yleisimpiä?

Kardiologia

– Veritulpat lennoilla ovat yleisiä, sillä lentomatkailu on kasvanut kovasti viime vuosina. Vähäisimmät veritulpat eivät tule aina ilmi. Veritulpat lennoilla ovat yleisempiä iäkkäillä kuin nuorilla, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Karl Tötterman https://www.is.fi/haku/?query=karl+totterman kertoo Ilta-Sanomille.on sydämen ja verenkiertoelimistön toimintaa ja sairauksia tutkiva lääketieteen ala.

Ketkä kuuluvat riskiryhmään?

– Riskiryhmään kuuluvat ensinnäkin iäkkäät. Riskin vaara kasvaa jos on aikaisemmin ollut veritulppa, laskimotauti tai aikaisempi vamma alaraajassa. Muita riskiryhmään kuuluvia ovat ne, joilla on jokin sydän- ja verisuonitauti, kuten verenpainetauti ja valtimoiden kovettumatauti. Sydämen vajaatoiminnasta kärsivät kuuluvat erityisesti riskiryhmään, hän kertoo.

Millaisista oireista tunnistaa veritulpan?

– Veritulpan voi tunnistaa kovasta kivusta, turvotuksesta, leposärystä, jalan arkuudesta ja kävellessä tuntuvasta kivusta, Tötterman sanoo.

Onko lennolla tuleva veritulppa yleisempi jaloissa kuin muualla kehossa?

– Lennossa tuleva laskimoveritulppa on selvästi yleisempää jaloissa kuin muualla. Tähän on selkeä syy: liikkumattomuus, jalkojen asento ja turvotustaipumus. Kun lentokoneessa istutaan paikallaan ja ilmanpaine on matala, jalat alkavat turvota. Veritulppa alkaa nimenomaan laskimoista. Sieltä veritulppa voi edetä sydämen kautta keuhkovaltimoon, hän sanoo.

Kuinka vaarallisia veritulpat yleensä ovat? Kuinka paljon ennuste heikkenee, jos ei pääse tietyssä ajassa sairaalaan?

– Ne ovat erittäin vakavia, sillä veritulppa voi tukkia toisen keuhkovaltimon tai jopa molemmat. Silloin puhutaan emboliasta eli keuhkoveritulpasta. Juuri alaraajasta liikkeelle lähtenyt verihyytymä eli embolia siirtyy keuhkovaltimoon. Keuhkoveritulppa on aina vaarallinen ja edellyttää välitöntä sairaalahoitoa. Embolian tapauksessa on myös kuolemanvaraa. Ennuste heikkene, jos ei pääse nopeasti hoitoon. Hoito tarkoittaa veritulpan liuotusta sairaalassa. Ennuste paranee huomattavasti, jos pääsee hoitoon heti tai viimeistään vuorokaudessa, hän kertoo.

Onko veritulppa yleisempi siis lennoilla kuin ”maan tasalla”?

Lisääntyvä

– Veritulppa alarajassa on yleisempää lentokoneessa kuin maan tasalla. Syynä on se, että koneessa ollaan usein liian pitkään paikoillaan. Tämä on pahasta erityisesti juuri mainitsemiin riskiryhmiin kuuluvilla. Tulppia voisi välttää nousemalla ylös ja liikkumalla, jotta veri pääse kiertämään.lentomatkustaminen lisää mahdollisuutta sairastua veritulppaan. Tötterman korostaa, että veritulppien hoito on kehittynyt, mutta oireisiin pitää suhtautua vakavasti.