Anu, 47, herää joka yö sietämättömään kipuun, joka saa toivomaan kuolemaa – itsemurhapäänsärky on ”kuin vankila”

Anu, 47, herää joka yö sietämättömään kipuun, joka saa toivomaan kuolemaa – itsemurhapäänsärky on ”kuin vankil

Itse ajattelen, että trauma, stressi ja Hortonin laukeaminen liittyivät yhteen.

Päänsärkyä hoidettiin ensin turhaan migreeninä

”En usko, että ihminen, joka ei ole tätä kokenut, voi edes ymmärtää”





Horton on herra talossa. Se on muuttanut elämäni täysin.

”Olen harkinnut sitä viimeistä ratkaisua, kun tuntuu, että en jaksa enää”

Jos tämä kipu joskus loppuu, voisin kouluttautua ensihoitajaksi. Haluaisin töihin ambulanssiin.

Hortonin neuralgia on kuin vankila