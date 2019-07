Vältä hyvin yleinen virhe ruokavaliossa, joka voi johtaa salakavalasti rasvamaksaan – melkein kaikki suomalaiset joutuvat katsomaan peiliin

Terveys

Vältä hyvin yleinen virhe ruokavaliossa, joka voi johtaa salakavalasti rasvamaksaan – melkein kaikki suomalais

Nämä ensimmäiseksi pois

Näin erotat terveellisemmät rasvat epäterveellisistä

Vaihda rasvat näin

Vaihda sekä näkyvät että piilorasvat pehmeämpiin vaihtoehtoihin.

tarkoittaa leivän päälle laitettavaa sekä ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa käytettävää rasvaa. Vaihda nämä sellaisiin rasvoihin, jotka pysyvät jääkaappilämpötilassa pehmeinä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voi ja voikasviöljyseokset vaihdetaan margariineihin tai öljyihin.

on maito- ja lihatuotteissa. Vaihda maito rasvattomaan tai kasvimaitoon.

Valitse kermaksi tuote, jossa osa rasvasta on korvattu öljyllä tai vaihda kaura- ja soijakermoihin.

Juusto on suomalaisilla keskeinen kovan rasvan lähde. Pohdi vaihdatko sen vähärasvaisempaan laatuun vai käytätkö kohtuullisesti ja harvemmin. Sama koskee vegaanisia juustoja, jotka sisältävät pitkälti kovaa kookosrasvaa.

Suosi lihan sijaan kalaa, sen rasvan laatu on todella hyvä.

Valitse jauhelihasta vähärasvaisempi versio tai vaihda kasviproteiiniin.

Soijarouheen lisäksi kauppoihin on tullut runsaasti muitakin vaihtoehtoja, kuten nyhtis, härkis ja quorn. Suosi myös papuja, herneitä ja linssejä lihan sijaan.

Pehmeitä rasvoja on myös pähkinöissä, siemenissä ja avokadossa.

Pakkauksessa oleva sydänmerkki auttaa valitsemaan parempia rasvoja sisältäviä tuotteita.