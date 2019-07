Terveys

Joka päivä 68 suomalaista saa aivoverenkiertohäiriön – älä ikinä ohita näitä oireita

Myös ohimenevät oireet pitää tutkia

Halvausoireet: yleensä toispuoleinen käden ja/tai jalan voima- ja/tai tuntoheikkous

Suupielen roikkuminen

Puhehäiriö

Näköhäiriö: molemmilla silmillä nähtävät kaksoiskuvat tai näkökentän puutokset

Tasapainohäiriö, kävelyvaikeus ja huimaus yhdessä

Nuorenkaan sairastuminen ei ole harvinaista

